Берлин, , 10:19 — REGNUM Поставки оружия на Украину являются контрпродуктивными и не помогают в мирном пути решения конфликта в этой стране. Об этом 10 февраля заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Сергей Нечаев Mid.ru

Следите за развитием событий в трансляции: ««Нападение» на Киев и гарантии безопасности: становится жарко — трансляция»

«Мы считаем поставки оружия на Украину абсолютно контрпродуктивными. Это не способствует мирному разрешению конфликта», — сказал он.

Также Нечаев уточнил, что поставки Украине вооружений способствуют провоцированию украинских националистических и экстремистских сил, что может стать причиной нового кризиса.

Кроме того, посол РФ в ФРГ указал на то, что в случае поставок Киеву немецкой стороной вооружений, это было бы плохим сигналом для немецко-российских отношений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава эстонского правительства Кая Каллас заявила, что Эстония все еще ожидает ответа от Германии на просьбу передать Украине принадлежащие ФРГ гаубицы