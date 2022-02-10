Эдмонтон, Канада, , 10:19 — REGNUM «Чикаго Блэкхоукс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:1.

Чикаго Блэкхоукс (сс) Robert Trick Johnston

В составе «Чикаго» шайбы забросили нападающие Алекс Дебринкэт, Брэндон Хагель, Дилан Строум и Кирби Дак. У «Эдмонтона» точным броском отметился форвард Леон Драйзайтль.

На сегодняшний день «Чикаго» занимает 14-е место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 41 очко. «Эдмонтон» идёт на 10-м месте в Западной конференции с 49 очками.

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