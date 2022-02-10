Москва, , 10:18 — REGNUM Незаконную надстройку над «Жилым домом купцов Обуховых» в центре Москвы снесут. Об этом 10 февраля сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Снос самостроя Дарья Антонова © ИА REGNUM

Площадь надстройки составляет 273 кв. метра. Исторический особняк, являющийся объектом культурного наследия, был возведён в XIX веке.

Гаман рассказал, что в 2012 году департамент предоставил в аренду 370 кв. метров земли в Большом Сухаревском переулке для коммерческой эксплуатации расположенного на ней здания.

«На тот момент площадь сооружения составляла 818 кв. метров. В течение последующих лет собственники исторического особняка заменили кровлю, надстроив помещение площадью 273 кв. метра», — пояснил он.

Самострой выявили специалисты столичной госинспекции по недвижимости. Далее последовало судебное разбирательство, в ходе которого установили, что возводя надстройку, инвестор не оформил необходимую градостроительную документацию, а также нарушил условия действующего договора аренды земельного участка, который для таких работ департаментом городского имущества не предоставлялся.

Иск был удовлетворён, собственника сооружения обязали произвести демонтаж. Поскольку в установленный срок он работы не произвёл, самострой будет разобран силами города за счёт ответчика.