Москва, 10 февраля, 2022, 10:18 — ИА Регнум. Незаконную надстройку над «Жилым домом купцов Обуховых» в центре Москвы снесут. Об этом 10 февраля сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Снос самостроя

Площадь надстройки составляет 273 кв. метра. Исторический особняк, являющийся объектом культурного наследия, был возведён в XIX веке.

Гаман рассказал, что в 2012 году департамент предоставил в аренду 370 кв. метров земли в Большом Сухаревском переулке для коммерческой эксплуатации расположенного на ней здания.

«На тот момент площадь сооружения составляла 818 кв. метров. В течение последующих лет собственники исторического особняка заменили кровлю, надстроив помещение площадью 273 кв. метра», — пояснил он.

Самострой выявили специалисты столичной госинспекции по недвижимости. Далее последовало судебное разбирательство, в ходе которого установили, что возводя надстройку, инвестор не оформил необходимую градостроительную документацию, а также нарушил условия действующего договора аренды земельного участка, который для таких работ департаментом городского имущества не предоставлялся.

Иск был удовлетворён, собственника сооружения обязали произвести демонтаж. Поскольку в установленный срок он работы не произвёл, самострой будет разобран силами города за счёт ответчика.