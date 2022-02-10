Москва, 10 февраля 2022, 10:16 — REGNUM В Москве в 2022 году планируется решить вопросы по 32 объектам незавершенного строительства, сообщили в пресс-службе Стройкомплекса.
Заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв пояснил, что с начала года из перечня долгостроев Москвы уже исключили два проблемных объекта.
По его словам, в Москве продолжается активная работа по ликвидации долгостроев — объектов, строительство которых приостановлено уже более двух лет.
ИА REGNUM ранее сообщало, с начала 2020 года в Москве из перечня долгостроев исключили 18 объектов.
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