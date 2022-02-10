Хобарт, Австралия, , 10:23 — REGNUM Правительство австралийской Тасмании подаст заявку на проведение Игр Содружества в 2026 году. Об этом стало известно 10 февраля после официального объявления властями одного из штатов Австралии, передает телеканал Nine News.

Австралийские болельщики на Играх Содружества Standard.net.au

Премьер-министр штата Питер Гутвайн написал официальный запрос исполнительному директору австралийского комитета Игр Содружества Крейгу Филлипсу.

Министр спорта Тасмании Джейн Хоулетт заявила на пресс-конференции, что ее штат, по причине своего островного статуса, рассмотрит возможность проведения Игр совместно с другим штатом или австралийской территорией.

Напомним, что Игры Содружества-2022 пройдут в Великобритании в городе Бирмингеме. Соревнования проходят раз в четыре года, и после Олимпийских игра являются самым массовым спортивным мероприятием в мире.