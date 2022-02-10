Биробиджан, , 10:19 — REGNUM Еврейская АО получила 240 доз вакцины «Спутник М» для детей 12−17 лет. Вакцинацию подростков будут проводить бесплатно и добровольно, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 10 февраля в пресс-службе правительства региона.

Вакцинация Екатеринбург.рф

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«После прививки может появиться озноб, головная боль, общее недомогание, болезненность, покраснение и отечность в месте укола. Это нормальные реакции после прививки. Обычно они бывают легкой или средней степени выраженности, могут развиваться в первые-вторые сутки после вакцинации и проходят сами за три дня», — предупредили жителей региона.

Согласие родителя на вакцинацию необходимо в случае, если ребёнок младше 15 лет. Перед прививкой необходим осмотр врача-педиатра. Для введения препарата есть противопоказания — обострение хронического заболевания или острая инфекция.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Еврейской автономии опасаются, что родителей будут принуждать к подписыванию разрешения на вакцинацию ребёнка. Люди предполагают, что со временем без прививки запретят посещать занятия в школе.