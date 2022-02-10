Пермь, 10 февраля 2022, 10:27 — REGNUM В Перми суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Тимуру Б., который обвиняется в массовом убийстве на территории вуза. На заседании стало известно о том, что студент, будучи раненным, попросил сотрудника полиции убить его. Об этом сообщает 59.ru.
Напомним, вооруженный молодой человек появился на территории Пармского государственного национального исследовательского университета днем 20 сентября 2021 года и устроил расстрел людей сначала на улице, потом в здании университетского корпуса. Погибли шесть человек, десяки получили ранения и травмы. Результаты экспертизы показали, что парень — вменямый.
Ранее сотрудник полиции Константин Калинин рассказал, как задерживал стрелка. На видео, распространенном в интернете, полицейский говорит, что он выдвинулся к главному входу университетского корпуса и узнал от очевидцев, что стрельба происходит на втором этаже. В вузе он увидел спускающегося по лестнице вооружённого парня.
«Я крикнул — «Бросай». После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружье, патроны и нож сторону и начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — сказал Калинин.
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