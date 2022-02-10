Пермь, 10 февраля, 2022, 10:27 — ИА Регнум. В Перми суд рассматривает вопрос о продлении меры пресечения Тимуру Б., который обвиняется в массовом убийстве на территории вуза. На заседании стало известно о том, что студент, будучи раненным, попросил сотрудника полиции убить его. Об этом сообщает 59.ru.

Wallspaper.ru Выстрел из ружья

Напомним, вооруженный молодой человек появился на территории Пермского государственного национального исследовательского университета днем 20 сентября 2021 года и устроил расстрел людей сначала на улице, потом в здании университетского корпуса. Погибли шесть человек, десятки получили ранения и травмы. Результаты экспертизы показали, что злоумышленник — вменямый.

Ранее сотрудник полиции Константин Калинин рассказал, как задерживал стрелка. На видео, распространенном в интернете, полицейский говорит, что он выдвинулся к главному входу университетского корпуса и узнал от очевидцев, что стрельба происходит на втором этаже. В вузе он увидел спускающегося по лестнице вооружённого злоумышленника.

«Я крикнул — «Бросай». После чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел. После чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, я подбежал к нему, зафиксировал его движения, убрал ружье, патроны и нож в сторону и начал оказывать ему первую медицинскую помощь», — сказал Калинин.