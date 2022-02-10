Нальчик, , 10:14 — REGNUM В Кабардино-Балкарии задержан заместитель начальника одного из отделов Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор). Чиновник попался на взятке, сообщили в региональном управлении ФСБ. Денежные средства были получены от бизнесмена за неприменение к нему санкций из-за выявленных нарушений.

Взятка A-r-e-s

«Сотрудник Ростехнадзора задержан 8 февраля в момент получения денежного вознаграждения от индивидуального предпринимателя за его освобождение от применения мер административного воздействия», — приводит «Интерфакс-Юг» слова представителя управления.

В отношении задержанного чиновника возбуждено уголовное дела о получении взятки. Её сумма не называется. На официальных сайтах правоохранительных органов информации об уголовном деле и задержании сотрудника Ростехнадзора пока нет.

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