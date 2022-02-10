Мельбурн, Австралия, 10 февраля, 2022, 10:40 — ИА Регнум. 11 февраля в австралийском Мельбурне пройдет встреча четырех представителей США, Австралии, Японии и Индии в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн, передает телеканал Nine News.

The Official CTBTO Photostream Министр иностранных дел Австралии Мэрис Пэйн

В заявлении министра иностранных дел Австралии Мэрис Пейн говорится, что она с нетерпением ждет встречи с министрами иностранных дел США, Японии и Индии.

Пейн, министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар, министр иностранных дел Японии Йошимаса Хаяси и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудят способы дальнейшей поддержки безопасного и стабильного развития Индо-Тихоокеанского региона.

Представители четырех стран также обсудят распространение ковид-вакцины в регионе, кибернетические и критические важные технологии, противодействие дезинформации, борьбу с терроризмом, безопасность на море, гуманитарное реагирование, борьбу со стихийными бедствиями, а также изменение климата.