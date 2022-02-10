Тбилиси, , 10:13 — REGNUM В министерстве здравоохранения Грузии подготовили правила по созданию универсальной пачки для всех видов сигарет. Об этом сообщила замглавы минздрава Тамар Габуния депутатам парламента республики.

Борьба с курением Цитата из к/ф «Остров сокровищ». реж.Давид Черкасский. 1988. Россия

«Мы фактически завершили работу над техническим регламентом, и в законодательстве появится запрет продажи сигарет в нестандартной упаковке», — сказала Габуния.

Представитель минздрава отметила, что новые пачки будут менее яркими. Табачные компании не смогут использовать дизайн, чтобы ввести покупателей в заблуждение о том, что какие-то сигареты менее вредны, чем другие. В министерстве ожидают, что новые ограничения помогут снизить популярность табака в стране.

Напомним, в Грузии в 2017 году началась антитабачная кампания. В стране вводят законы, которые ограничивают количество общественных мест, где можно курить. В январе 2022 года вступили запреты на курение в такси, а также в личных автомобилях, если там находится ребёнок.