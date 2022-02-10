Канберра, 10 февраля, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Кажется, что федеральное правительство Австралии так и не выполнит предвыборное обещание принять закон о запрете дискриминации студентов-геев по религиозным основаниям до того, как жители страны отправится на парламентские выборы в мае. 10 февраля законопроект был сенсационно исключен из повестки дня Сената, передает телеканал Nine News.

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Законопроект уже был принят Палатой представителей рано утром 10 февраля после продолжительных ночных дебатов. Тут же лидер оппозиции Энтони Альбаниз расценил это как победу, но сказал, что битва еще не окончена, пообещав добиваться дальнейших изменений в Сенате.

«Это не наша работа — сидеть сложа руки и наблюдать за принятием плохого законодательства, не участвовать, не пытаться его улучшить, а затем просто жаловаться на его правоприменение», — сказал лидер лейбористов журналистам после голосования.

Однако спустя через несколько часов правительство и лейбористы совместно решили исключить законопроект из повестки для Сената, объявив, что принятие законопроекта будет иметь «непредвиденные последствия».