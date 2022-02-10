Даллас, США, 10 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. «Даллас Старз» одержал победу над «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 4:3.

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В составе «Далласа» дубль оформил нападающий Джейсон Робертсон. Ещё по шайбы забросили Роопе Хинц и Люк Гленденинг.

В составе «Нэшвилла» точными бросками отметились Ээли Толванен, Мэтт Дюшей и российский нападающий Яков Тренин.

На сегодняшний день «Даллас» занимает девятое место в Западной конференции НХЛ, в активе команды 50 очков. «Нэшвилл» идёт на втором месте в Западной конференции с 60 очками.

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