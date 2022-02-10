Самара, 10 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Уголовные дела по признакам совершения валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов возбуждены у Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.

Marco Verch Отмывание денег

Сообщается, что Самарские таможенники раскрыли серию преступлений организованной группы по отмыванию денег. Оперативные сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию крупных преступлений в области валютного законодательства.

По версии следствия, 22-летняя женщина за плату находила подставных лиц для создания организаций, через которые выводились крупные суммы денег за рубеж.

«При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано четыре юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.

В материалах дела указано, что лица, которые являются по документам руководителями фирм, к деятельности этих юрлиц отношения не имеют: за предоставление своих персональных данных они получали деньги.

По данным фактам в отношении жительницы Самары и других лиц были возбуждены уголовные дела.

Расследование дел продолжается.