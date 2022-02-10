В Самаре возбудили дела за нарушения в области валютного законодательства
Самара, 10 февраля, 2022, 10:35 — ИА Регнум. Уголовные дела по признакам совершения валютных операций по переводу денег на счета нерезидентов с использованием подложных документов возбуждены у Самарской области. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба Приволжского таможенного управления.
Сообщается, что Самарские таможенники раскрыли серию преступлений организованной группы по отмыванию денег. Оперативные сотрудники Самарской таможни возбудили уголовные дела за серию крупных преступлений в области валютного законодательства.
По версии следствия, 22-летняя женщина за плату находила подставных лиц для создания организаций, через которые выводились крупные суммы денег за рубеж.
«При непосредственном контроле гражданки группой лиц за период с января по июнь 2018 года было создано четыре юридических лица, оформленных на разных людей. Эти фирмы с использованием подложных документов, представленных в банки Самары, осуществили вывод в Европу (Португалия, Венгрия, Испания) по подложным контрактам более 159 млн рублей», — говорится в сообщении пресс-службы.
В материалах дела указано, что лица, которые являются по документам руководителями фирм, к деятельности этих юрлиц отношения не имеют: за предоставление своих персональных данных они получали деньги.
По данным фактам в отношении жительницы Самары и других лиц были возбуждены уголовные дела.
Расследование дел продолжается.