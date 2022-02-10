Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 10:11 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону к административной ответственности привлечён водитель пассажирского автобуса, который сбил пешеходное ограждение и скрылся. О случившемся стало известно из публикаций в социальных сетях, сообщили ИА REGNUM в донском управлении ГИБДД.

Автобус

Инцидент с участием автобуса №1 произошёл на проспекте Нагибина 8 февраля. В ходе проверки выяснилось, что мужчина ранее привлекался к административной ответственности за непредоставление преимущества в движении пешеходам или другим участникам дорожного движения.

На этот раз в отношении водителя составлены административные протоколы о невыполнении обязанностей в связи с ДТП и повреждении дорожных сооружений. Мужчину могут лишить водительских прав или арестовать на срок до 15 суток.