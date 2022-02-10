Мехико, 10 февраля, 2022, 10:10 — ИА Регнум. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор предложил сделать паузу в отношениях с испанским правительством, а также с испанскими компаниями, поскольку отношения Мехико и Мадрида «не очень хорошие». Об этом пишет Reuters.

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«Было бы лучше дать время для нормализации отношений, сделать паузу», — сказал Обрадор.

По его словам, Мексика желает хороших отношений со всеми странами мира, однако не хочет, чтобы её «грабили», как это делали испанские компании в годы правления его предшественников.

При этом Лопес Обрадор дал понять, что приостановка отношений с Испанией не означает разрыва дипломатических отношений.