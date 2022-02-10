Мехико, , 11:03 — REGNUM Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели переговоры в Нижней Калифорнии. Лидеры двух стран договорились о создании группы по развитию возобновляемых источников энергии. Об этом пишет Prensa Latina.

Джон Керри Иван Шилов © ИА REGNUM

Как уточнил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, по итогам трёхчасовой встречи стороны объявили о создании рабочей группы по продвижению экологически чистой энергии. Состав рабочей группы будет обнародован в ближайшее время.

Сообщается, что в рамках встречи Керри подчеркнул большой вклад, который Мексика может внести в борьбу с изменением климата. Специальный представитель президента США по вопросам климата также отметил важность развития открытых и конкурентных рынков энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Керри прибыл в Нижнюю Калифорнию в рамках визита в Мексику для обсуждения вопросов изменения климата и встречи с президентом Обрадором.

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