Мехико, 10 февраля, 2022, 11:03 — ИА Регнум. Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри и президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор провели переговоры в Нижней Калифорнии. Лидеры двух стран договорились о создании группы по развитию возобновляемых источников энергии. Об этом пишет Prensa Latina.

Иван Шилов ИА REGNUM Джон Керри

Как уточнил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард, по итогам трёхчасовой встречи стороны объявили о создании рабочей группы по продвижению экологически чистой энергии. Состав рабочей группы будет обнародован в ближайшее время.

Сообщается, что в рамках встречи Керри подчеркнул большой вклад, который Мексика может внести в борьбу с изменением климата. Специальный представитель президента США по вопросам климата также отметил важность развития открытых и конкурентных рынков энергетики.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Керри прибыл в Нижнюю Калифорнию в рамках визита в Мексику для обсуждения вопросов изменения климата и встречи с президентом Обрадором.