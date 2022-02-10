Пенза, , 10:09 — REGNUM В Пензенской области с 14 февраля возобновляется образовательный процесс в школах. Также отменяются ограничения на посещение детьми секций, кружков, культурных и спортивных учреждений. Об этом 10 февраля сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

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С его слов, к данному решению пришли после снижения заболеваемости коронавирусом среди детей в два раза.

«По детской заболеваемости мы практически уходим вниз, то есть цель, которую мы ставили, когда закрыли учреждения дополнительного образования, а потом объявили каникулы в школах и колледжах — разорвать эпидемиологические цепочки — достигнута», — заявил он.

Глава Пензенской области отметил, что с понедельника в школах заканчиваются каникулы и начинается полноценный учебный процесс. Также возобновляется работа секций и кружков для детей, тренировочный процесс и проведение культурно-массовых мероприятий с участием детского населения.

«Динамика на сегодняшний день позволяет нам вернуться в прежний режим работы», — констатировал Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, с 27 января несовершеннолетним жителям Пензенской области из-за роста заболеваемости было запрещено участие в очных занятиях в секциях, кружках и студиях, выезд в составе спортивных команд на соревнования, а также посещать учреждения культуры и спорта (в том числе фитнес-клубы, бассейны, ледовые катки), досуговые и другие мероприятия.

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