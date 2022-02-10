Пермь, 10 февраля, 2022, 10:07 — ИА Регнум. В Пермском крае суд рассматривает дело о «двойных продажах» квартир в ЖК «Весна». В преступлении обвинили бывшего председателя совета директоров, заместителя генерального директора АО «Камская долина» Алевтину Р. Прокуратура просит для нее шесть лет лишения свободы со штрафом 700 тысяч рублей. Об этом сообщает «РБК-Пермь».

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По версии следствия, будучи совладельцем группы компаний «Камская долина» и зная о задолженности перед кредиторами на сумму порядка 1,5 млрд рублей, Алевтина Р. в 2017—2018 годах решила расплатиться с подрядчиками чужими средствами. В резульатте произошло «двойная продажа» пяти квартир в доме на территории ЖК «Весна».

В свою очередь фигурантка уголовного не считает себя виновной в особо крупном мошенничестве, которое ей инкриминируют. Женщина находится под подпиской о невыезде.

Стоит отметить, группа компаний «Камская долина» считалась одним из крупнейших застройщиком Перми. В 2017 году она вошла в процедуру банкротства.