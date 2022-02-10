Варшава, , 10:07 — REGNUM Председатель Национального банка Польши Адам Гляпиньский во время общения с прессой заявил, что банк не намерен ослаблять злотый. По его мнению, «в текущей ситуации, когда инфляция высокая, чем сильнее курс злотого, тем лучше». Об этом передает Polskie Radio.

Польские злотые

Гляпиньский подчеркнул, что Польша уже давно приняла политику свободного обменного курса злотого, которая себя оправдала. По его словам, «злотый подвергается всевозможным международным потрясениям и давлению, но Национальный банк с этим справляется».

Адам Гляпиньский также считает, что высокая инфляция в Польше отражает глобальные тенденции. «В декабре 2021 года инфляция в Польше составила 8,6%. Экономисты прогнозируют, что цены в первой половине 2022 года вырастут еще более чем на 9%», — указал он.

Председатель Национального банка Польши также сообщил, что в этом году его ведомство намерено купить еще 100 тонн золота.