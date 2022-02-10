Барнаул, 10 февраля, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Неравнодушные просят помочь двум барнаульским пенсионерам, проживающим в экстремальных условиях. Как сообщает «Вести-Алтай», выяснилось, что пожилые Галина и Юрий долгие годы проживают в примитивной хижине-землянке, причем, расположена она в квартале новостроек. Вместе с ними обитают собака и 11 кошек. Электричества нет, как и водоснабжения — зимой топят снег, летом — кипятят воду из ближайшего водоёма.

Цитата из видео «Вести-Алтай» Так выглядит внутри землянка барнаульских пенсионеров

Как пояснил барнаулец Владимир Суворов, с необычными жильцами он познакомился в продуктовом магазине и решил хоть немного помочь с провиантом.

«Когда услышал, что пожилые люди живут практически в чистом поле, сначала не поверил», — пояснил мужчина. Говорит, что был ошарашен, когда увидел все воочию.

«Эту землянку построил покойный муж Галины Николаевны, когда в 90-х они вместе эмигрировали из Казахстана. Её нынешний сосед Юрий — без определённого места жительства. У самой Галины есть российское гражданство. До недавнего времени работала дворником. Теперь получает только пенсию — 10 000 рублей. Говорит, что этого вполне хватает на еду и уголь для небольшой печурки», — сказано в телевизионном сюжете.

Менять свою хилую хибару на социальный приют пенсионеры не готовы — отсоветовали знакомые бомжи. Жалуются Галина и Юрий лишь на дорожников, которые в последние годы сваливают снег с проезжей части практически им на крышу.

А ещё каждую весну местное болото стало разливаться и затапливать избушку. Поэтому надо её ремонтировать. Лишь в этом вопросе Галина готова попросить помощи неравнодушных людей.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года похожая история была обнародована в Забайкальском крае. Житель Читы в ходе поисков своей пропавшей собаки наткнулся на бездомную семью. В бетонной коробке без окон и дверей в 30-градусный мороз обычным костром грелись пятеро: мужчина и четверо его детей (трое сыновей, 11, 10 и 6 лет, и трёхлетняя дочь).

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