Москва, , 10:05 — REGNUM В Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы, а поселении Вороновское создадут поисково-спасательную станцию «Вороново», сообщили в Стройкомплексе.

Спасатель Дарья Драй © ИА REGNUM

Здание поисково-спасательной базы площадью 924 кв. метра разместится на земельном участке 0,5 га. На территории базы планируется оборудовать причалы и объекты обеспечения внутреннего правопорядка.

Поисково-спасательная станция «Вороново» войдет в состав ГКУ «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах».

Как сообщало ИА REGNUM, в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) Москвы продолжается строительство нового Внуковского шоссе.

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