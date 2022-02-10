Ванкувер, Канада, , 10:05 — REGNUM «Нью-Йорк Айлендерс» одержал победу над «Ванкувер Кэнакс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

«Нью-Йорк Айлендерс» Lisa Gansky

В составе «Айлендерс» шайбы забросили Зак Паризе, Адам Пелеч, Андерс Ли, Кейси Сизикас, Мэтью Барзал и Мэтт Мартин.

В составе «Ванкувера» точными бросками отметились Оливер Экман-Ларссон, Элиас Петтерссон и Люк Шенн. Российский нападающий Василий Подколзин отдал одну результативную передачу.

На сегодняшний день «Айлендерс» занимает 11-е место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 40 очков. «Ванкувер» идёт на 12-м месте в Западной конференции с 48 очками.

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