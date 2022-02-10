Пекин, 10 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. По подозрению во взяточничестве в Китае отправлен под арест экс-заместитель главы Госкомитета КНР по контролю и управлению банковскими делами Цай Эшэн. Об этом 10 февраля сообщает пресс-служба китайской Верховной народной прокуратуры.

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Уточняется, что такое решение было принято после проведенного китайским Государственным надзорным комитетом в отношении чиновника расследования.

Также указывается, что Цай Эшэна заподозрили в злоупотреблении служебными полномочиями и взяточничестве, и добавляется, что в настоящее время ведется расследование этого дела. При этом другие подробности пока не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее из данных центрального банка Китая стало известно, что безналичные платежи, осуществляемые китайскими банками, увеличились во время семидневных праздников Китайского Нового года,