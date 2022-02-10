Буэнос-Айрес, 10 февраля, 2022, 10:59 — ИА Регнум. Полиции Аргентины не удается установить, где и кем был изготовлен и запущен на рынок отравленный наркотик, унёсший в начале февраля жизни 24 человек. Задержанные в районе Эль-Гаучо были простыми распространителями, и им не были известны источники поставки. Об этом 10 февраля сообщило новостное агентство Pagina12.

Barcex Скорая помощь. Аргентина

Химическая экспертиза показала наличие в белом порошке пиперидина, вещества, используемого в растворителях и нейролептиках.

Несмотря на то, что с момента смертей прошло семь дней, у полиции нет ни официальной версии происшествия, ни подозреваемых. По одной из версий отравляющее вещество в наркотике появилось ненамеренно, а в результате неумелых действий «повара», допустившего ошибку в рецептуре. По другой версии за отравлениями стоят разборки между бандами наркоторговцев.