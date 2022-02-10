Улан-Удэ, 10 февраля, 2022, 10:03 — ИА Регнум. В Бурятии вынесен приговор двоим местным жителям, обвиняемым в незаконном обороте алкоголя в особо крупном размере. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

Цитата из к/ф «Самогонщики». реж Леонид Гайдай. 1962.СССР Правосудие настигло

По данным обвинения, фигуранты с июня 2018 по апрель 2019 года незаконно купили сырьё, из которого изготовили разные алкогольной продукции. Наклеив на бутылки поддельные специальный марки, они продавали её индивидуальным предпринимателям.

«За период преступной деятельности злоумышленники осуществили незаконный оборот алкогольной продукции на сумму более 13,4 млн рублей», — отметили в надзорном ведомстве.

В итоге суд признал обвиняемых виновными и приговорил их к 5,5 и 3,5 годам лишения свободы вколонии строгого режима.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году в Бурятии было зарегистрировано более 190 случаев отравлений алкоголем. В результате почти сто человек скончались.

Читайте также: В Бурятии жертвами алкогольных отравлений за год стали почти сто человек