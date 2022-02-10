Владивосток, 10 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В регионы Дальнего Востока в начале февраля были отправлены первые партии моторного топлива, стоимость доставки которого была просубсидирована государством, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РФ.

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Субсидия распространяется на моторное топливо 5-го экологического класса (Евро-5), в том числе бензины марок АИ-92, АИ-95, дизельное летнее и зимнее топливо, а также авиакеросин.

При поставках топлива в дальневосточные субъекты государство будет возмещать ОАО «РЖД» недополученные расходы, возникающие в результате установления льготных тарифов на перевозку моторного топлива. В свою очередь, РЖД предоставляет соответствующую скидку грузоотправителю в размере до 4 тыс. рублей на тонну топлива к тарифу на перевозку.

На новую субсидии в бюджете РФ предварительно заложено 9,8 млрд рублей на 2022 год, 8,9 млрд — в 2023 году и 8,3 млрд рублей в 2024.

Для исключения спекуляций в постановлении правительства РФ указан перечень станций, с которых будет осуществляться льготируемая отгрузка. Запущенный механизм скидки на перевозку топлива по железной дороге окажет сдерживающее влияние на динамику оптовых цен и снизит давление на розницу в регионах Дальнего Востока. Отмечается, что новая субсидия на перевозку топлива разработана взамен ранее действовавшему механизму «дальневосточного демпфера», предусматривавшего надбавку в размере 2 тыс. рублей за тонну к обратному акцизу.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя цена на литр бензина в России за неделю с 28 января по 4 февраля выросла на 25 копеек и достигла 50,86 рубля.