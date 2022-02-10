Ташкент, 10 февраля, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев посетит Самаркандскую область с рабочей поездкой. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба президента Узбекистана.

Kremlin.ru Шавкат Мирзиёев

«Сегодня в Самарканде проводится масштабная созидательная работа, принимаются меры по повышению благосостояния населения через систему работы «махаллабай», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе поездки Мирзиёева запланировано ознакомление с результатами проводимой работы, ходом строительства новых сооружений.