Прохладный, Кабардино-Балкария, , 10:02 — REGNUM В Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли три человека. Аварию совершил 21-летний водитель «ВАЗ-2107», на большой скорости врезавшийся в припаркованный автомобиль, после чего снес дорожный знак, торговый павильон и врезался в дерево. По факту ДТП организована проверка, сообщили в пресс-службе республиканского управления МВД.

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«9 февраля около пяти утра в г. Прохладном Прохладненского района Кабардино-Балкарии произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомашин марок «ВАЗ-2107» и «Range Rover». В результате ДТП водитель и два пассажира «семерки» получили травмы, несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как установлено, за рулем пострадавшей машины находился житель Урванского района. Инцидент произошел на улице Свободы в направлении переулка Почтовый. По предварительным данным, водитель ехал на скорости, не соответствующей погодным условиям и, не справившись с управлением, врезался в стоявшую иномарку.