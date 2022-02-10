Филадельфия, США, 10 февраля, 2022, 10:01 — ИА Регнум. «Детройт Ред Уингз» одержал победу над «Филадельфия Флайерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:3.

Nhl.com «Детройт Ред Уингз»

В составе «Детройта» шайбы забросили нападающие Дилан Ларкин, Лукас Рэймонд, Пиус Зутер, Робби Фаббри, Дживани Смит и российский форвард Владислав Наместников.

В составе «Филадельфии» точными бросками отметились Исаак Рэтклифф, Трэвис Санхайм и Скотт Лотон.

На сегодняшний день «Детройт» занимает девятое место в Восточной конференции НХЛ, в активе команды 48 очков. «Филадельфия» идёт на 12-м месте в Восточной конференции с 38 очками.

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