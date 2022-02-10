Бухарест, , 10:01 — REGNUM Соединенные Штаты Америки должны усилить свое военное присутствие в Румынии в рамках уже заключенных между двумя государствами партнерских программ. Об этом 9 февраля в Бухаресте на встрече с политическим советником Госдепа США Дереком Чоллетом заявил министр иностранных дел Румынии Богдан Ауреску.

Военные США The U.S. Army

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По словам румынского внешнеполитического ведомства, официальный Бухарест заинтересован в предоставлении своей территории подразделениям армии США.

«Это позволит укрепить границы Румынии», — отметил, в частности, Б. Ауреску.

В свою очередь, представитель Госдепа США выразил удовлетворение относительно хода двусторонних военных контактов между Вашингтоном и Бухарестом.

Напомним, в ночь на 10 февраля первая колонна американской военной бронетехники из состава подразделения TF Cougar пересекла венгерско-румынскую границу в районе КПП «Нэдлак», и расположилась на территории Румынии. Предполагается, что в ближайшее время на румынских базах будут размещены до 2000 военнослужащих США.