Севастополь, 10 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Приговор в отношении троих обвиняемых в похищении человека вынес Севастопольский городской суд, об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Перед судом предстали трое жителей Крыма 1985, 1986 и 1988 годов рождения. Как было установлено судом и следствием, подсудимые в апреле 2021 года в Севастополе похитили предпринимателя, который рано утром вышел на прогулку с собакой. Мужчину под угрозой оружия заставили сесть в их автомобиль, надели наручники и увезли в направлении выезда из города. Похитители намеревались записать видеообращение потерпевшего к родителям о передаче денежных средств за его освобождение, но не успели — их задержали правоохранители.

Севастопольский городской суд, с учетом мнения государственного обвинителя, назначил двум подсудимым наказание в виде семи лет лишения свободы, третьему — в виде шести лет лишения свободы, все должны отбывать наказание в исправительной колонии строгого режима. Также всем назначено ограничение свободы на полтора года после отбывания основного вида наказания. Суд также удовлетворил гражданский иск потерпевшего о взыскании с виновных лиц компенсации морального вреда на общую сумму 400 тыс. рублей. Приговор в законную силу не вступил.