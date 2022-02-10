Благовещенск, , 10:12 — REGNUM Лист нетрудоспособности жители Амурской области смогут получать, не посещая поликлинику. Об этом нововведении рассказала министр здравоохранения региона Светлана Леонтьева, сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приамурья.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Чтобы получить больничный лист нужно обратиться в call-центр поликлиник города Благовещенска или районных больниц Амурской области. Решение о выдаче листа нетрудоспособности очно или дистанционно будет приниматься непосредственно в конкретной медицинской организации с учетом той нагрузки, которую сегодня они имеют в амбулаторно-поликлиническом звене», — пояснила руководитель минздрава.

Упрощённый порядок оформления больничных листов вводится в регионе до 15 марта для тех, у кого официально подтверждена коронавирусная инфекция. Для выхода на работу повторный ПЦР-тест сдавать не нужно.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области растёт уровень заболеваемости коронавирусом. Темп прироста за последние сутки составил 1,6, заразились 983 амурчанина, 853 из них не привиты. Госпитализирован в ковидные госпитали 91 человек, пневмония выявлена у 4% заболевших, четыре амурчанина погибли, 74 — выздоровели.