Ростов-на-Дону, 10 февраля, 2022, 10:00 — ИА Регнум. Гандбольный клуб «Ростов-Дон» на домашней площадке выиграл «Астраханочку» в матче чемпионата России среди команд Суперлиги 2021/2022. Счёт встречи — 28:24 в пользу подопечных Пера Юханссона.

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Ростовчанки вышли вперёд уже на старте игры. Наибольшим числом точных ударов отметились Юлия Манагарова (шесть голов) и Владлена Бобровникова (пять голов).

«Очень понравилось, как мы выступили сегодня: демонстрировали сильную защиту, после которой соперник начинал нервничать и совершать технические ошибки. Удовлетворен тем, как проводили позиционные атаки, но могли забросить больше в первом тайме. «Астраханочка», как и всегда, не сдавалась и продолжала бороться, останавливала нас», — прокомментировал наставник «Ростов-Дона».

ИА REGNUM сообщало, что ранее основной состав ЦСКА одержал победу над молодёжной командой «Ростов-Дона» со счётом 17:39, что помогло столичной команде возглавить турнирную таблицу.