Калуга, , 10:31 — REGNUM В Калуге 23 марта в музее истории космонавтики будет дан старт всероссийскому фестивалю «Перспектива 2022», который объединит молодых архитекторов и студентов архитектурных вузов России, сообщили 10 февраля корреспонденту ИА REGNUM в городской управе.

Эмблема всероссийского фестиваля молодых архитекторов в Калуге Kaluga-gov.ru

Тема фестиваля 2022 года — «Через тернии в звёзды». В программе — выступления архитекторов, представителей Фонда «Дом.РФ», Минстроя России, мастер-классы, практикумы и проектные семинары.

На два конкурса фестиваля поступило 90 заявок из разных стран — от Белоруссии до Южной Кореи. Студенты представят проекты преображения территории возле дома-музея Александра Чижевского, а молодые архитекторы покажут, каким видят событийное благоустройство склона музея космонавтики. В рамках проектных семинаров участники выскажут свои предложения и по улучшению других территорий Калуги.

В рамках фестиваля 13 архитектурных вузов страны представят свои концепции благоустройства прибрежной зоны Оки, разработанные в рамках проекта «Моя река» под эгидой «НИ и ПИ Градплана Москвы».

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