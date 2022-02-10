Москва, 10 февраля, 2022, 09:57 — ИА Регнум. После перенесённого ОРВИ организм человека ослаблен, в связи с чем у него могут возникнуть рецидивы или осложнения. Об этом РИА Новости заявил главный специалист по медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

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«Обращать на свое здоровье нужно всегда. Но после болезни иммунитет ослаблен, и легко могут возникнуть рецидивы и осложнения. Бдительность должна быть повышена», — сказал Тяжельников.

В этой связи врач призвал избегать переохлаждений, соблюдать санитарные меры и носить средства защиты.

Тяжельников напомнил, что после окончания больничного человек возвращается на работу, и данной нагрузки достаточно переболевшего и слабого после болезни организма: «Баня, тренажёрка — все это требует дополнительных сил, энергии. А они нужны организму для продолжения восстановления после болезни».

Специалист предложил начать возвращение к тяжёлым нагрузкам через прогулки на свежем воздухе.