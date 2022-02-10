Ульяновск, 10 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В результате после вмешательства прокуратуры в Майнском районе Ульяновской области организована очистка общественных пространств от сугробов. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Дарья Драй ИА REGNUM Снегопад

По данным ведомства, в январе-феврале 2022 года общество «Майнское ДРСУ» не принимало мер к своевременной уборке дорог и территорий других общественных пространств в посёлке Майна от снежных масс и наледи. В результате, по сведениям правоохранителей, формировались снежные валы на пешеходных переходах.

В прокуратуре уточняют, что на организацию на основании договора субподряда возложена обязанность по содержанию региональных и межмуниципальных дорог.

В отношении должностного лица предприятия прокуратура завела административное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности движения при содержании дорог либо непринятие мер по своевременному устранению помех»).

В ведомстве отмечают, что в настоящее время организованы работы по регулярной очистке территорий от снега и наледи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала февраля с дорог районных центров муниципалитетов Ульяновской области вывезли более 24 тыс. кубических метров снега. Дорожные службы из-за сильных снегопадов работали в усиленном режиме. Дополнительно в регионе закуплено более 35 тысяч тонн песко-соляной смеси.