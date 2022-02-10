Новосибирск, 10 февраля, 2022, 09:56 — ИА Регнум. В Новосибирске после смерти четырёх детей в больнице расследуется уголовное дело. Оно возбуждено по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», сообщили ИА REGNUM в региональном управлении СКР.

Палата в детской больнице

По данным следствия, в отделении онкологии и гематологии Новосибирской клинической центральной районной больницы в период с 2020 года по 2021 год проходили лечение несовершеннолетние. Из-за оказания не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья услуг умерли четверо из них.

По делу назначены экспертизы, устанавливаются причины произошедшего.