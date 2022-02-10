Москва, 10 февраля 2022, 09:54 — REGNUM В четверг, 1 февраля, в столице России и Подмосковье ожидаются слабые магнитные бури. Об этом 10 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — приводит его слова ТАСС.
Также синоптик уточнил, что атмосферное давление в Москве будет слабо расти, составив 741 мм рт. столба.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 10 февраля в столице России ожидается облачная погода и выпадение мокрого снега, температура воздуха в городе составит от 0 до +2 °C.