Москва, 10 февраля, 2022, 09:54 — ИА Регнум. В четверг, 1 февраля, в столице России и Подмосковье ожидаются слабые магнитные бури. Об этом 10 февраля рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Phys.org Магнитная буря

«Сегодня возможны слабые магнитные бури, что может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей», — приводит его слова ТАСС.

Также синоптик уточнил, что атмосферное давление в Москве будет слабо расти, составив 741 мм рт. столба.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 10 февраля в столице России ожидается облачная погода и выпадение мокрого снега, температура воздуха в городе составит от 0 до +2 °C.