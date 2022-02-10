Пермь, 10 февраля, 2022, 09:53 — ИА Регнум. В Перми на скамье подсудимых окажется житель Твери, которого обвиняют в серии мошенничеств. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Пермскому краю.

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По данным ведомство, уголовное дело возбудили по заявлению пермяка о том, что он не получил рыболовные снасти, заказанные через интернет-магазин. Выяснилось, что владелец магазина может быть причастен к аналогичным преступлениям. Фигуранта задержали в Москве и доставили в Пермь.

Во время расследования уголовного дела доказано 39 эпизодов мошенничества. Потерпевшими признаны жители различных регионов России — от Калининграда до Иркутской области. Они также оплатили заказ, но его не получили. Ущерб оценивается примерно в 210 тысяч рублей. Мужчина признал свою вину.