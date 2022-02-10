Кишинёв, 10 февраля, 2022, 09:51 — ИА Регнум. Компания «Молдовагаз» найдёт средства, чтобы вовремя заплатить за поставленный в феврале газ. Об этом заявил на пресс-конференции вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну.

Midr.gov.md Андрей Спыну

В январе для того, чтобы набрать $100 на оплату за газ, «Молдовагазу» передали средства, которые министерство труда выделило для выплаты компенсаций населению в связи с ростом тарифов на газ. Журналисты задались вопросом, получится ли найти деньги в текущем месяце.

«Давайте всё же будем правильными: «Молдовагаз» должен до 20 числа оплатить поставки «Газпрому», и компания заплатит», — сказал Спыну.

Напомним, в Молдавии 28 января сообщили, что тарифы на газ стали выше на 38%. Новые цены ввели задним числом — с 1 января. При этом в ноябре 2021 года тарифы на газ уже поднимали в 2,4 раза. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан отметил, что новый тариф позволит своевременно платить российской стороне за газ.