Москва, , 09:57 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский, попавший в больницу с пневмонией на фоне коронавирусной инфекции, нормально себя чувствует и продолжает работать. Об этом сообщили 10 февраля в пресс-службе фракции.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Самочувствие у Жириновского нормальное, он работает с документами и передаёт поручения», — сказали в пресс-службе ТАСС.

Парламентарий находится в Центральной клинической больнице в Москве с 2 февраля. Его состояние стабильное, сообщили ранее в Минздраве.

Как сообщало ИА REGNUM, о госпитализации лидера ЛДПР стало известно 9 февраля. Близкий к Минздраву источник рассказал, что Жириновский скрывал свой диагноз. Политик активно выступает за проведение вакцинации от коронавируса, он заявлял, что «сделал восемь уколов».

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