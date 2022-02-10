Улан-Удэ, 10 февраля, 2022, 09:50 — ИА Регнум. В Бурятии с начала года зарегистрировано 52 ДТП с пострадавшими. В результате семь человек погибли, 82 были ранены, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

МВД Бурятии ДТП

В десяти случаях пострадали несовершеннолетние.

В то же время сотрудники ГИБДД возбудили более 40 тыс. дел об административных правонарушениях, из них свыше 28 тыс. дел по нарушениям, выявленным камерами.

634 водителя отстранены от права управления автомобилем за езду в пьяном виде. Пьянство за рулём стало причиной четырёх ДТП, в которых пострадали семь человек.

«В ходе проведения обследований и проверок улично-дорожной сети выдано 134 предписания на устранение выявленных недостатков в содержании автомобильных дорог и улиц», — добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, бурятские правоохранители объявили ранее в розыск водителя, устроившего смертельное ДТП в Тарбагатайском районе. Вечером 4 февраля неизвестный за рулём неустановленного автомобиля в посёлке Николаевский сбил насмерть пешехода, после чего скрылся с места аварии.

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