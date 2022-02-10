Санкт-Петербург, , 10:22 — REGNUM Полицейские Санкт-Петербурга задержали троих мужчин, которые похитили человека. Похищенный не хотел с ними делиться с доходом от сбыта наркотиков. Об этом 10 февраля сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Один из задержанных похитителей человека Пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.

О похищении 45-летнего жителя деревни Даймище Гатчинского района Ленобласти полицейским стало известно лишь 8 июня 2021 года, после того как он сам обратился в правоохранительные органы. По словам заявителя, он сбежал от злоумышленников, которые 27 мая похитили его и несколько дней удерживали, требуя 1 млн рублей якобы в счет долга.

Как установили оперативники, вечером 27 мая в деревне Даймище Mercedes потерпевшего блокировали люди на Hyundai Solaris. Они избили водителя, силой посадили в салон Hyundai и увезли в деревню Малые Колпаны, где закрыли в гараже. После этого злоумышленники похитили из дома потерпевшего документы на квартиру, дом и автомобиль, травматический пистолет, бытовую технику и электроинструменты. Затем стали принуждать узника продать дом и передать им деньги. После чего отпустили собирать необходимые для переоформления документы.

Спустя несколько дней, 29 мая, злоумышленники вновь наведались к своей жертве. На этот раз они отвезли мужчину в Гатчину и заперли в съемной квартире на улице Хохлова. Однако мужчине удалось сбежать оттуда на следующий же день.

«Сотрудники уголовного розыска провели оперативную разработку и установили всех участников преступления, иных лиц, косвенно причастных к этому преступлению, а также предполагаемые мотивы похищения. По версии оперативников, все участники имели отношение к незаконному обороту наркотиков на территории Гатчинского района Ленобласти, и конфликт произошел из-за раздела доходов от этой противоправной деятельности», — отметили в ведомстве.

Оперативные материалы летом 2021 года были направлены в следственные органы для принятия процессуального решения. А 8 февраля 2022 года, после возбуждения уголовного дела по статье 126 УК РФ (похищение человека), сотрудники Управления уголовного розыска провели масштабную операцию по задержанию предполагаемых участников преступления. По подозрению в похищении человека были задержаны 28-летний житель Гатчины, 24-летний житель Петербурга. Приняты меры к розыску и задержанию еще одного подозреваемого, 26-летнего жителя Гатчины.

Также во время расследования полицейские вышли на знакомого задержанных — 54-летнего жителя деревни Пустошка Гатчинского района. Во время обыска в его частном доме оперативники обнаружили нарколабораторию по производствусинтетического наркотика. Были изъяты химическое оборудование, лабораторная посуда, реактивы, а также около 350 гр синтетического и около 70 гр растительного наркотиков. По данному факту следственными органами возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, по части 4 статьи 228.1 УК РФ.

«Все трое фигурантов задержаны на основании статьи 91 УПК РФ. Устанавливаются все факты противоправной деятельности задержанных, а также причастность к ней иных лиц», — подытожили в ведомстве.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО.