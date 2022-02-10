Семикаракорский район, , 09:49 — REGNUM В Ростовской области в результате дорожной аварии с фурой скончался один человек. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

ДТП случилось примерно в 20:30 мск 9 февраля на 5-м километре трассы Ростов — Волгодонск — обход Семикаракорска. Водитель Lexus ES250, предположительно, превысил скорость и не выбрал безопасный боковой интервал, что привело к столкновению с краем прицепа «МАЗ», гружённого зерном.

В результате смертельные травмы получил пассажир иномарки.

Полиция разбирается в случившемся.