Каракас, 10 февраля, 2022, 09:49 — ИА Регнум. За действиями преступной группировки, которая была ранее ликвидирована на севере Венесуэлы, стоят США, также отвечающие за попытки дестабилизации ситуации в боливарианской республике. Об этом 10 февраля заявил венесуэльский министр внутренних дел, юстиции и мира Ремихио Себальос в комментариях государственному телеканалу Venezolana de Televisión.

Иван Шилов ИА REGNUM Венесуэла

«Нам удалось ликвидировать опасную банду, которая действовала в районе Техериас, штат Арагуа, в соответствии со стратегией Соединенных Штатов и их теорией хрупкого государства, вместе с Колумбией и другими (странами), из Европы, при участии вероломных предателей Конституции и законов республики здесь, в Венесуэле, которые пытались дестабилизировать мир», — сказал он.

Кроме этого, Себальос отметил, что преступные группировки в боливарианской республике получают от США, Колумбии и ряда стран Европы взрывчатку и оружие, а также уточнил, что действия преступников, по его мнению, усугубляют эффект экономической блокады Венесуэлы, которая негативным образом сказываются на благосостоянии жителей страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Венесуэла и Белоруссия подписали меморандум о взаимопонимании по установлению коммерческих воздушных перевозок между двумя странами.