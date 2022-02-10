Южно-Сахалинск, 10 февраля, 2022, 09:48 — ИА Регнум. В правительстве Сахалина прошли кадровые перестановки, которые продиктованы резолюцией ООН. С 14 февраля министром экологии будет работать Милена Милич, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве островного региона.

Отставка

Читайте также: Глава Якутии уволил двух министров

«Перед министерством поставлены новые задачи по координации областных ведомств для достижения Национального набора показателей целей устойчивого развития. Эта работа будет проводиться в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН. Международная организация, куда входит Россия, ранее приняла ряд решений, которые направлены на сохранение ресурсов планеты и борьбу с изменениями климата», — уточнили в правительстве Сахалина.

Власти Сахалина ранее заявили, что островной регион в 2025 году первым в стране достигнет углеродной нейтральности.

До назначения на пост министра устойчивого развития и экологии Сахалина Милич работала директором по ESG региона Дальний Восток в ПАО «Сбербанк», координируя вопросы эколого-климатической повестки. А до этого она трудилась в компании «Лукойл Оверсиз» и в Московской школе управления «Сколково».

Бывший руководитель министерства экологии Сахалина Андрей Стрельников станет первым заместителем Милич.

Как сообщало ИА REGNUM, в правительстве Якутии произошли кадровые перестановки. Свои кресла по указу главы региона Айсена Николаева покинули два министра.